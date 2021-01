Una delle aziende leader nell’industria cosmetica in Italia punta al fotovoltaico, elimina il metano e abbassa i costi in bollettta.

Si tratta di Trendcolor, multinazionale che produce cosmetici per conto terzi, che ha ampliato nel 2019 la sua produzione con un nuovo stabilimento situato a Cesate, in provincia di Milano.

Un nuovissimo capannone, progettato in ottica Industry 4.0, innovativo anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Sul tetto è stato realizzato un impianto fotovoltaico targato Centrica Business Solutions, in modalità chiavi in mano.

L’impianto, con la sua produzione, è in grado di ridurre i costi dell’energia di circa 50mila euro l’anno e diminuire al contempo di circa 190 tonnellate le emissioni di CO2 (l’equivalente assorbito da 15.800 alberi).

Dopo la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico, Centrica Business Solutions ha installato anche la sua soluzione di energy insight, comprensiva della piattaforma basata su cloud PowerRadar™, che permette il monitoraggio in tempo reale e da remoto di tutti i parametri del sistema.

Visualizzando in ogni momento (e su qualsiasi dispositivo) lo stato della produzione e del fabbisogno energetico della nuova unità produttiva, Centrica Business Solutions fornisce a Trendcolor i dati e le informazioni utili per una corretta strategia energetica e per una gestione proattiva dei costi e della manutenzione.

L’impianto fotovoltaico occupa un’area di 1.800 metri quadrati ed è costituito da 1.122 moduli da 275 Wp ciascuno, per una potenza totale di 308 kWp. L’impianto opera per circa 1.150 ore/anno, soddisfacendo l’intero fabbisogno del nuovo stabilimento, vista una producibilità di circa 350.000 kWh annui.

Trendcolor ha scelto la formula contrattuale di acquisto dell’impianto tramite leasing finanziario, beneficiando, così, degli attuali incentivi statali. Il payback time calcolato per l’impianto, considerando anche tutti i costi associati alla gestione e manutenzione, è stato calcolato sotto i 5 anni.

Centrica Business Solutions ha, infine, seguito direttamente anche tutto l’iter burocratico, dalle autorizzazioni alla gestione del rapporto con il trader di energia, al quale viene venduto il 25% dell’energia prodotta dai pannelli e non autoconsumata.

“Eravamo già certificati ISO 14001 – racconta Massimiliano Testa, della direzione Legal, Financial and HR di Trendcolor – ma volevamo ridurre ulteriormente l’impatto ambientale dell’azienda evitando del tutto il ricorso al gas metano per il nuovo impianto produttivo. Ci siamo così orientati verso il fotovoltaico, e la proposta di Centrica Business Solutions ci è piaciuta non solo per la validità della tecnologia, che utilizza pannelli policristallini, ma anche per tutti i servizi correlati alla progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto”.

“I consumi di energia sono sotto i riflettori di tutte le aziende del settore chimico. Ma la sostenibilità, per le aziende cosmetiche in particolare, diventa un fattore competitivo strategico. Comprare prodotti beauty sostenibili rassicura i consumatori e rappresenta un differenziale che guida la scelta all’acquisto e migliora la reputazione del brand anche presso partner e fornitori: una vera e propria leva competitiva”, ha spiegato Christian Stella, Managing Director di Centrica Business Solutions Italia.

L’azienda costruirà a breve un capannone gemello, dotato di un altro impianto fotovoltaico, realizzato ancora insieme a Centrica Business Solutions, con una potenza di 500-600 kWp. L’impianto solare dovrebbe coprire il totale fabbisogno energetico dell’azienda, con risparmio stimato di oltre 100mila euro all’anno.

Potrebbe interessarti anche: