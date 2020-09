Un’azienda che produce pavimentazioni da interni e superfici per uso sportivo presso il suo stabilimento di Narni (PG) dopo essersi dotata nel 2014 di un impianto di trigenerazione targato Centrica Business Solutions, ha reso operativo quest’anno anche un impianto fotovoltaico da 40 kWp.

La società è Tarkett, multinazionale francese da sempre impegnata in progetti di economia circolare, che ha come obiettivo di ridurre del 10% le emissioni per la produzione di energia entro il 2020 in tutte le sue sedi nel mondo.

L’impianto di trigenerazione installato da Centrica Business Solutions sei anni fa, aveva già consentito allo stabilimento di Narni di ridurre i costi energetici e aumentare la competitività, tagliando i consumi di energia prelevata dalla rete.

L’impianto a gas naturale E310 fornisce 310 kWe di potenza elettrica, 170 kWt di potenza termica e 106 kWf di potenza frigorifera, soddisfacendo il 21% del fabbisogno elettrico e il 16% di quello termico dello stabilimento, ed erogando 6.000 ore equivalenti.

Il progetto ‘chiavi in mano’ ha coperto tutte le procedure burocratiche e le autorizzazioni, per arrivare fino alla manutenzione, in modo da lasciare all’azienda la possibilità di potersi concentrare sul proprio core business. L’impianto è stato realizzato su misura da Centrica Business Solutions per rispettare gli spazi a disposizione ed evitare l’inquinamento acustico dello stabilimento.

Come detto, adesso è stato installato e connesso un impianto fotovoltaico (il settimo realizzato da Tarkett a Narni) da 40 kWe che integra l’impianto di trigenerazione.

I due impianti sono energeticamente monitorati 24 su 24 con le soluzioni di energy insight e la piattaforma in cloud PowerRadarTM. A completamento del progetto, Centrica Business Solutions si occupa direttamente anche della manutenzione con un contratto Full Service All Risk.

Grazie al corretto dimensionamento dell’impianto FV durante i weekend lo stabilimento è energeticamente autonomo.

Christian Stella, Managing Director di Centrica Business Solutions Italia commenta: “L’attenzione all’ambiente favorisce le aziende. Unire i fattori economici con quelli ambientali sta diventando indispensabile per avere successo nel business. Cogenerazione e fotovoltaico sono due tecnologie perfettamente integrabili, che non solo possono coesistere, ma che combinate incrementano considerevolmente i vantaggi per le aziende: aumentano l’indipendenza dalla rete, mettono al riparo dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato e garantiscono un’immagine ancora più green agli occhi dei consumatori o della supply chain di cui fanno parte”.

Grazie all’integrazione dell’impianto di trigenerazione con il fotovoltaico e al monitoraggio continuo da remoto, Tarkett ha ridotto la carbon footprint di 830 tonnellate all’anno di CO 2 , l’equivalente dell’anidride carbonica assorbita da 40.000 alberi. In sei anni di funzionamento il sito ha prodotto oltre 10 GWh di elettricità. I minori costi energetici hanno impattato in modo sensibile sui costi di produzione, con un conseguente incremento della competitività.

“Abbiamo conosciuto Centrica Business Solutions nel 2013, quando eravamo già impegnati nella riduzione delle emissioni, nel riciclo dei materiali e nell’ottimizzazione dei consumi energetici. Grazie alle loro tecnologie abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati per il 2020. Così abbiamo scelto Centrica Business Solutions anche per realizzare il nuovo impianto fotovoltaico e lavorare insieme in ottica 2030”, ha detto Federica Meloni, Energy Manager di Tarkett.

