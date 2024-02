Verso un mercato elettrico decentralizzato, efficiente e sostenibile

Il mercato elettrico nazionale si avvicina a una fase di profondo cambiamento. La riforma Ue sul market design spinge verso i contratti di lungo termine, che dovranno quindi diventare sempre più diffusi ed efficaci nell’integrare le rinnovabili intermittenti nel sistema elettrico.

Altri elementi fondamentali sono la fine dello scambio sul posto e il passaggio a configurazioni alternative come quello delle CER, e l’eventuale passaggio dal PUN ai prezzi zonali del mercato all’ingrosso. Uno dei grandi punti interrogativi su cui soffermarsi è quindi come prezzare in modo equo le rinnovabili e remunerare anche investitori e produttori di rinnovabili in un contesto che sempre di più andrà verso una possibile “cannibalizzazione” dei prezzi.

In questo articolato percorso verso un sistema elettrico più efficiente e decentralizzato, come stanno cambiando le utility e come cambierà l‘offerta ai consumatori? Inoltre, come si coniuga l’esigenza di una diffusione sempre maggiore delle rinnovabili con la tutela del paesaggio?

Di tutto questo abbiamo parlato in una video-intervista con Alessandro Marangoni, CEO di Althesys, anticipando i temi dei convegni di diversi convegni che si svolgerano a KEY 2024, in programma a Rimini Fiera dal 28 febbraio al 1° marzo (programma completo) e in particolare di due specifici organizzati da Althesys.

La società di analisi e consulenza organizza questi due eventi:

Le altre due nostre video interviste su alcuni temi che verranno affrontati nella convegnistica di KEY di Rimini: