A Rimini nasce “KEY Choice – Unlock the future of PPA”, l’evento di KEY sui nuovi PPA in Italia

Nello scenario attuale, in cui la crisi energetica ha portato alla luce tutte le fragilità del sistema, i PPA sono uno strumento decisivo per mettere in sicurezza una parte della fornitura.

Solo nel 2023, in Italia è stata contrattualizzata circa la metà degli oltre 2 GW di capacità fotovoltaica ed eolica nell’ambito dei quasi 50 PPA firmati a partire dal 2019 e di recente sono stati autorizzati progetti, soprattutto fotovoltaici, per oltre 13 GW.

Le regioni con il maggior numero di contratti stipulati sono Lazio e Sicilia e il primo contratto a lungo termine siglato in Italia da Google riguarda proprio un parco eolico da 47 MW nell’Isola.

In un contesto così dinamico, con l’European PPA Market Outlook 2024 di Pexapark che per quest’anno prevede una crescita del settore in Europa di almeno un altro 23% per oltre 20 GW di potenza contrattualizzata, nasce KEY CHOICE – Unlock the future of PPA, l’evento B2B di KEY – The Energy Transition Expo, organizzato da IEG (Italian Exhibition Group) in collaborazione con Elemens, che si candida a diventare punto di riferimento sul tema dei nuovi Power Purchase Agreements in Italia.

KEY CHOICE – Unlock the future of PPA è in programma martedì 27 febbraio al Palacongressi di Rimini dalle 10 alle 18, alla vigilia dell’evento KEY, che si svolgerà, invece, da mercoledì 28 febbraio a venerdì 1° marzo nel quartiere fieristico.

L’evento si pone l’obiettivo di favorire il trend di crescita nella formalizzazione dei PPA, offrendo un importante momento di incontro, informazione e networking tra domanda e offerta. Produttori di energie rinnovabili, imprese energivore, trader, Istituzioni del settore elettrico e istituti finanziari potranno confrontarsi fra loro e approfondire l’argomento insieme ad analisti, operatori, consumatori, studi legali e fiscali.

Verranno analizzate le possibili forme di accordo tra domanda e offerta nel mercato elettrico, anche alla luce dei nuovi elementi di regolazione come l’energy release.

La giornata, suddivisa in due momenti principali, darà spazio, dalle 10,30 alle 13, all’interazione tra le parti, con un’agenda di incontri tra i produttori di energia, off taker, trader e imprese energivore che si saranno registrati all’evento.

A partire dalle 14, un convegno farà il punto sullo stato dell’arte dei PPA, dimensione del mercato, domanda, attori coinvolti, caratteristiche e strutture contrattuali, driver di prezzo, aspetti fiscali e prospettive future, con la presentazione di alcune case history.

Programma e registrazione: KEY CHOICE – Unlock the future of PPA