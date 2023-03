La Regione Toscana stanzia oltre 22 milioni di euro per sostenere la formazione di tecnici superiori anche su efficienza energetica, energia rinnovabile e mobilità sostenibile.

L’avviso pubblico (allegato in basso) rientra nel Programma regionale FSE+ 2021-2027, azione 4.f.2 “Percorsi di Istruzione tecnica superiore” e si rivolge alle Fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS) della Toscana per il finanziamento dei percorsi ITS in avvio negli anni formativi 2023-2024 e 2024-2025.

Per l’attuazione del bando sono disponibili 20.757.915 euro, ripartiti in egual misura nei due anni formativi: 10.378.957 euro per il 2023-2024 e 10.378.957 euro, per il 2024-2025.

L’intervento consiste nella realizzazione di percorsi ITS di durata biennale o triennale da parte delle Fondazioni ITS della Toscana, che co-progettano – con aziende del territorio, organismi di istruzione e formazione (scuole, università, agenzie formative), enti locali e altri stakeholders – la proposta progettuale suddivisa tra ore di aula e stage.

Le Fondazioni ITS possono presentare (anche in associazione temporanea con altre Fondazioni ITS) proposte progettuali di percorsi ITS riguardanti alcune aree tecnologiche specificate nel bando, tra cui efficienza energetica e mobilità sostenibile.

Per quanto riguarda l’efficienza energetica gli argomenti da trattare sono quelli relativi a:

“approvvigionamento e produzione di energia”, al quale corrisponde la figura professionale del Tecnico superiore per l’ approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti.

“processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico”, a cui corrispondono due figure professionali, quella del Tecnico superiore per la gestione e verifica di impianti energetici e quella del Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile.

Invece, i percorsi sulla mobilità sostenibile dovranno trattare le seguenti tematiche:

“mobilità di persone e merci”

“produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture”

“gestione infomobilità e infrastrutture logistiche”

Ogni Fondazione deve presentare almeno tre progetti ITS e ciascuno sarà finanziato come segue:

circa 200mila euro per percorsi biennali che prevedono l’erogazione di 1800 ore di attività

per che prevedono l’erogazione di di attività circa 210mila euro per percorsi biennali di 2000 ore di attività

per percorsi biennali di di attività circa 250mila euro per percorsi triennali che erogano 3000 ore di attività.

I destinatari dei corsi sono i giovani con meno di 35 anni, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, e i giovani che hanno frequentato un percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica Professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) della durata di un anno.

Qualora il costo complessivo di ogni percorso sia interamente coperto da fondi pubblici, non deve essere richiesto alcun contributo alla partecipazione agli iscritti.

Per i percorsi da avviare nell’anno formativo 2023-2024, le domande di finanziamento devono pervenire entro il 31 marzo 2023. Invece, la scadenza per i percorsi previsti nel periodo formativo 2024-2025 è fissata al 31 gennaio 2024.

