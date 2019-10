La consultazione sulla “Strategia di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra” è aperta a tutti. È possibile inviare il modulo compilato entro il 4 novembre 2019.

Il Ministero dell’Ambiente ha aperto la consultazione pubblica sulla “Strategia di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra”, detta anche “Strategia di lungo termine” (con orizzonte temporale al 2050), che l’Italia deve predisporre e inviare alla Commissione europea entro il 1° gennaio 2020, come previsto dall’accordo di Parigi e dalle normative europee.

La consultazione – spiega una nota del ministero – intende dare la possibilità a cittadini, imprese, associazioni di lavoratori, di categoria, non profit, professionisti del settore, istituti finanziari, ecc., di formulare osservazioni e proposte sulla strategia, su cui il Minambiente sta lavorando in coordinamento con i ministeri dello Sviluppo economico, delle Politiche agricole e delle Infrastrutture.

Per partecipare è necessario compilare il modulo (link in basso) e inviarlo al seguente indirizzo email LTS@minambiente.it, entro e non oltre il 4 novembre 2019.

Potrebbe interessarti anche: