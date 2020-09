Nel 2019 le vendite di moduli fotovoltaici di Solarwatt erano aumentate rispetto al 2018 da un minimo del 30% fino a un massimo del 70% in più a seconda del tipo di prodotto.

Tuttavia, i numeri che sta registrando nel 2020 l’azienda sono decisamente sopra ogni aspettativa, soprattutto in un contesto come quello attuale: nel secondo trimestre ha registrato un +65% rispetto lo stesso trimestre del 2019.

“Il Superbonus – dichiara Marco Boschello, General Manager Italia Solarwatt – è un incentivo importante per il nostro settore, ma quello che sta facendo la differenza è prima di tutto l’aumento di consapevolezza delle persone nei confronti dell’energia rinnovabile e nell’autonomia energetica, obiettivo che oggi si sta concretizzando grazie ad investimenti in tecnologie sempre più efficienti ed innovative”.

L’ultimo prodotto lanciato sul mercato a maggio in piena emergenza Covid è il sistema di accumulo di energia MyReserve 25, uno dei fiori all’occhiello di Solarwatt, un modello modulare (permette di incrementare la potenza adattandosi alle necessità) e installabile anche all’aperto. Nonostante l’annullamento delle Fiere per il lancio della novità, il primo bilancio di vendita è stato molto positivo.

“Quest’anno – commenta Boschello – abbiamo deciso di ampliare la nostra sede con un investimento di 10 milioni di euro: grazie al nuovo impianto, che avrà sede sempre a Dresda, verrà raddoppiata la capacità produttiva. Questo ovviamente avrà anche una ricaduta occupazionale, con una crescita dei dipendenti non solo in Germania”.

Solarwatt GmbH, fondata nel 1993 è uno dei principali produttori tedeschi di sistemi fotovoltaici: in Italia opera dal 2015. Oltre alla casa madre tedesca e alla sede italiana sono attive oggi 4 filiali in Francia, Paesi Bassi, Spagna, Australia, mentre nel Regno Unito, Irlanda e Scandinavia sono operativi dei sales team.

La società è leader del mercato europeo per i moduli vetro-vetro ed è uno dei maggiori fornitori di batterie per l’accumulo di energia solare. Player internazionali globali come BMW i, Bosch ed E.ON collaborano con la società che impiega più di 400 persone in tutto il mondo. La produzione è prevalentemente Made in Germany.

