Solarwatt ufficializza il conseguimento della nuova certificazione classe A antincendio, secondo lo standard IEC 61730-2 (UL 790). Il certificato riguarda l’intera gamma di prodotti Vision 60 di Solarwatt.

Più elevato è il livello di classificazione raggiunto (le classificazioni vanno dal range A-C), maggiore è il livello di sicurezza per il cliente.

I pannelli fotovoltaici dell’azienda, realizzati con la caratteristica di avere un doppio vetro, soddisfano quindi i più elevati requisiti di sicurezza in caso di esposizione al fuoco.

“I pannelli Solarwatt garantiscono ancora più efficienza e sicurezza grazie a questa nuova certificazione. Per l’azienda, per tutti i nostri partner, per gli installatori e per i clienti finali, questo è un grande risultato che premia l’impegno costant e per migliorare i nostri prodotti”, spiega Norbert Betzl, Product Manager dell’azienda di Dresda.

Precedentemente, i pannelli in vetro-vetro detenevano il certificato di classe di fuoco C.

“È importante sottolineare – spiega Betzl – che dopo aver passato i test e tutte le prove al fuoco, i pannelli fotovoltaici testati hanno mantenuto la produzione di due terzi della loro potenza originale”.

Passaggi della procedura del test

La norma IEC 61730-2 descrive i requisiti essenziali dei materiali e componenti e dell’intero modulo fotovoltaico.

Vengono eseguiti due test con precise procedure per certificare la classe al fuoco dei moduli fotovoltaici.

Nel test di propagazione della fiamma per la classe A, la superficie dell’elemento fotovoltaico selezionato viene esposta a una fiamma di gas con una potenza di combustione di 378 kW per 10 minuti aggiunta all’esposizione al vento.

Il laboratorio di prova lo utilizza per valutare la diffusione della fiamma sia nella parte superiore del pannello che tra la copertura e i pannelli solari montati sulla parte superiore.

Durante la prova del fuoco, un blocco di legno posto sul modulo viene acceso e si osserva se un fuoco esterno con l’intervento del vento fa bruciare i moduli. Per superare il test, nessuna parte incandescente o che brucia deve cadere dal banco di prova e i danni al modulo devono essere ridotti al minimo.

