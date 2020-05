Per aumentare la disponibilità di ottimizzazione in corrente continua (CC), SolarEdge annuncia che sta espandendo il proprio portafoglio di ottimizzatori di potenza residenziali e commerciali.

La gamma potenziata, specificamente progettata per aumentare flessibilità e redditività dell’installazione, è ora disponibile per ordini in Italia.

Aumentando la propria penetrazione nel settore delle utility, SolarEdge amplia il proprio portafoglio di ottimizzatori di potenza per i grandi impianti fotovoltaici:

Il nuovo ottimizzatore di potenza M1600 multi-ingressi (foto a destra) per installazioni a terra migliora la scalabilità economica dell’elettronica di potenza a livello di modulo (MLPE) nelle installazioni fotovoltaiche a livello di utility. Il nuovo ottimizzatore di potenza ha due inseguitori MPP, collegabili a 4 moduli posizionati su due file. L’M1600 riduce i tempi di installazione dimezzando la quantità di ottimizzatori di potenza richiesti, senza compromettere il livello di ottimizzazione. Questo nuovo ottimizzatore di potenza supporta stringhe più lunghe, fino a 17 kW, riduce il cablaggio e i costi complessivi BOS.

rende disponibile l’ottimizzazione in CC per un maggior numero di installazioni supportando il collegamento di due moduli ad alta potenza fino a 950 W totali o due moduli bi-facciali. Inoltre, consente una maggiore flessibilità di progettazione grazie a una maggiore potenza per stringa fino a 17,95 kW. Soluzione economica per connessioni in serie, il nuovo ottimizzatore di potenza P801 per moduli a 72 celle consente il collegamento di 2 moduli da 72 celle con potenza fino a 800 W totali.

SolarEdge sta ulteriormente rafforzando il proprio portafoglio di ottimizzatori di potenza residenziali con una più ampia varietà di moduli collegabili.

Portando l’ottimizzazione in CC a più impianti fotovoltaici, il portafoglio residenziale presenta il nuovo ottimizzatore di potenza P401 che si collega a moduli ad alta potenza da 60/72 celle fino a 400 W ed Isc fino a 11.75 A.

Inoltre, la corrente massima di ingresso degli ottimizzatori di potenza P404, P405 e P485 è stata aumentata a 11 A per supportare anche moduli con correnti di cortocircuito Isc più elevate.

