SolarEdge Technologies ha annunciato il giorno 25 agosto la scomparsa di Guy Sella all’età di 54 anni, israeliano, co-presidente e fondatore della società del settore del fotovoltaico.

SolarEdge ha comunicato: “Con tristezza infinita annunciamo la morte del nostro amico e fonte di ispirazione Guy Sella. Tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di lavorare con Guy ed essere testimoni della sua decisa guida e infinita energia e passione sappiamo quanto sentita sarà la sua mancanza, non solo per SolarEdge. Guy ci ha lasciato un’eredità incredibile e il suo spirito vivrà sempre in SolarEdge. L’intera famiglia SolarEdge piange la sua scomparsa. A nome del consiglio di amministrazione, del team direttivo e di tutti i dipendenti, rivolgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia di Guy.”

Anche QualEnergia.it si associa al dolore di tutti i collaboratori dell’azienda per la prematura scomparsa di Mr. Sella.

