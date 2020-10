La Lombardia rinnova bando ‘Axel’ per sistemi di accumulo dell’energia elettrica da impianti fotovoltaici per utenze degli Enti locali, stanziando 20 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per i piccoli Comuni, una dotazione eventualmente incrementabile in caso di reperimento di ulteriori risorse.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Risorse energetiche, Massimo Sertori, nella seduta del 26 ottobre, ha infatti approvato una delibera in merito, si legge in una nota sull’organo ufficiale della Regione.

La misura prevede un contributo a fondo perduto fino al 100% del costo dell’intervento. Ogni ente potrà presentare più domande, fino ad un massimo di 200.000 euro di contributo indipendentemente dal numero degli interventi finanziati.

Le tipologie di intervento finanziate sono duplici:

Acquisto e installazione di un nuovo impianto fotovoltaico con sistema di accumulo di energia elettrica. Contributo fino al 50% delle spese sostenute complessivamente. Con una percentuale che aumenta al 90% per i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti e per le Comunità Montane.

di energia elettrica. Contributo fino al 50% delle spese sostenute complessivamente. Con una percentuale che aumenta al 90% per i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti e per le Comunità Montane. Acquisto e installazione di un nuovo sistema di accumulo connesso ad un impianto fotovoltaico preesistente: fino al 100% delle spese sostenute per il sistema di accumulo.

Il 50% dell’importo del contributo approvato verrà erogato nel 2021. Mentre, la seconda quota, pari al 30% del contributo, verrà erogata nel 2022 a seguito della rendicontazione delle spese. Infine, il saldo, sempre nel 2022, a intervento concluso.

