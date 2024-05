Basilicata: finanziamento a tasso zero per nuove imprese e lavoro autonomo create da disoccupati

In Basilicata, dal 20 maggio sarà possibile richiedere finanziamenti a tasso zero tramite il Fondo Microfinanza FSE+ 2021-2027 della Regione Basilicata.

Secondo l’Avviso pubblico dell’ente regionale il fondo è destinato a sostenere la creazione di nuove imprese e attività di lavoro autonomo per disoccupati, con particolare attenzione a donne e giovani.

Con una dotazione finanziaria di 9.806.105 €, offre finanziamenti a tasso zero, coprendo sia le spese di investimento che di gestione.

Tra i settori di attività ammissibili per il finanziamento si indicano:

agroalimentare

forestale a fini produttivi

turistico culturale

risorse ambientali, paesaggistiche/ambientali, culturali/insediative

risorse energetiche

settori dell’economia verde e con modelli e/o soluzioni gestionali e di prodotto sostenibili e basso emissivi.

Nello specifico del settore energia, l’avviso include progetti finanziabili che promuovono l’uso sostenibile delle risorse energetiche e la transizione verso modelli a basso impatto ambientale, possono essere.

In questo ambito si fa riferimento agli Obiettivi Specifici ESO4.1 e ESO4.3 nell’ambito delle Priorità 6 e 10 del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, che puntano a favorire l’occupazione e l’autoimprenditorialità.

Si riconosce pertanto anche il settore energetico come area di interesse chiave per lo sviluppo economico e sostenibile della regione, offrendo opportunità di finanziamento per iniziative imprenditoriali in questo campo.

Destinatari

L’avviso è rivolto a:

Disoccupati sopra i 35 anni: Sezione A del Fondo con dotazione finanziaria: 7.306.105 €, di cui 2.000.000 € riservati alle donne.

Giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni: Sezione B del Fondo con dotazione finanziaria di 2.500.000 €.

Benefici

I benefici previsti dall’avviso includono i finanziamenti per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali secondo questi criteri:

Importi da 5.000 a 36.000 €

Durata massima del prestito: 84 mesi, con 12 mesi di preammortamento

Tasso di interesse: zero

Nessuna spesa di istruttoria e commissioni di erogazione

Rimborso in rate mensili costanti posticipate

Possibilità di restituzione anticipata senza penali.

Spese Ammissibili

Le spese finanziabili includono:

Spese per investimenti (devono essere superiori al 50% del finanziamento):

Opere murarie e assimilate

Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, hardware

Programmi informatici, portale web, brevetti, certificazioni

Consulenze specialistiche

Acquisto di automezzi commerciali strettamente funzionali

Spese di funzionamento e gestione:

Merci, materie prime, semilavorati e materiali di consumo

Promozione e pubblicità

Locazione di immobili

Utenze

Personale contrattualizzato a tempo determinato o indeterminato

Corsi di formazione e prestazioni professionali.

Le domande possono essere presentate online tramite la piattaforma “Centrale Bandi” dal 20 maggio 2024 fino al 30 giugno 2029 oppure fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Per informazioni: Regione Basilicata