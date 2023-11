Rinnovabili, il Vietnam guida la transizione nel sud-est asiatico

I Paesi del sud-est asiatico hanno fatto registrare importanti passi avanti nella produzione di energia solare ed eolica tra il 2015 e il 2022, ma, per restare in linea con lo scenario net zero 2050 della Iea, è necessario che installino rispettivamente altri 164 GW e 65 GW entro il 2030.

È quanto emerge dal report Ember Beyond tripling: Keeping ASEAN’s solar & wind momentum (link in basso), che fotografa gli sforzi di Malesia, Filippine, Thailandia e Vietnam nel campo delle rinnovabili, considerando questi Paesi come attori chiave nella produzione totale di elettricità della regione.

Secondo le stime del National Renewable Energy Laboratory statunitense, l’area ASEAN (nel complesso composta anche da Indonesia, Singapore, Brunei, Birmania, Laos e Cambogia) potrebbe contare su 30.523 GW di potenza derivata dal Sole e 1.383 GW proveniente dal vento, ma l’installato complessivo attuale della regione è meno dell’1% del potenziale.

Thailandia, Myanmar e Cambogia sono i primi tre Paesi con il maggiore potenziale solare, mentre sempre il Myanmar, insieme al Vietnam e alla Thailandia, si colloca tra i primi tre per potenziale capacità eolica.

Risorse che se sfruttate a dovere consentiranno una forte spinta alla decarbonizzazione in Paesi nei quali è atteso un rilevante aumento dei consumi energetici: spinti dalle politiche di ripresa pandemica e da un’economia in crescita, dal 2015 ad oggi gli Stati citati dal report Ember hanno visto crescere la domanda di elettricità del 4,6% circa all’anno, secondo i calcoli dell’ASEAN Center for Energy (Ace) basati sugli ultimi dati del 2021. Guardando al futuro, l’istituto asiatico stima che il fabbisogno elettrico aumenterà a un tasso medio ancora più alto, del 5,8% annuo.

Più nel dettaglio, negli ultimi sette anni la produzione combinata di energia solare ed eolica nella regione è cresciuta da 4,2 TWh a 50 TWh, soddisfacendo il 14% della crescita totale della domanda di elettricità osservata nello stesso periodo.

Nel 2022 il solo Vietnam – tra tutti i Paesi della regione – ha contribuito per il 69% alla produzione derivata da queste due fonti rinnovabili, in particolare grazie all’introduzione nel 2017 della politica delle tariffe feed-in tra 6,67 centesimi di USD/kWh e 10,87 centesimi di USD/kWh, che con gli anni si sono rivelate uno schema efficace per sostenere il mercato delle energie rinnovabili, riuscendo a tenerne competitivi i costi rispetto alla generazione basata sui fossili.

Un dato negativo emerso dal report riguarda l’ascesa del fotovoltaico, in una fase di rallentamento nell’intera area: al produzione da questa fonte è aumentata del 15% (+6,4 TWh) tra il 2021 e il 2022, non riuscendo a tenere il passo dell’anno precedente in cui era cresciuta del 67% (+18TWh). A di là della quota del Vietnam, la crescita della produzione solare ha riguardato Indonesia (+0,3 TWh), Filippine (+0,3 TWh), Thailandia (+0,7 TWh) e Singapore (+0,3 TWh) nel 2022.

La Thailandia ha inoltre iniziato a integrare sistemi di batterie grid scale, realizzando per ora un grande storage da 49 MW, facilitando così l’espansione della produzione solare. Nel frattempo la produzione eolica ha registrato un calo in Indonesia (-0,1 TWh), Filippine (-0,2 TWh) e Thailandia (-1,3 TWh). Solo il Vietnam ha registrato un aumento del 236% (+5,7 TWh), trainato dal completamento di diversi impianti eolici i cui progetti erano fermi da tempo.

In particolare le politiche di Hanoi hanno permesso al Paese di affermarsi come un vero e proprio hub energetico del sud-est asiatico. Oltre alle già citate tariffe feed-in, il governo vietnamita ha offerto esenzioni alla locazione di terreni per progetti solari, resi possibili grazie a un buon coordinamento tra le autorità nazionali e provinciali.

Ancora, il Paese è stato in grado di attrarre molti investitori stranieri perché non impone requisiti di contenuto locale sui progetti di energie rinnovabili, e il sistema di esenzioni fiscali ha contribuito a migliorare la competitività delle Fer.

Situazione diametralmente opposta ad esempio a quella dell’Indonesia, che stenta a decollare nell’eolico per colpa dei costi elevati dei progetti a causa delle posizioni radicate della classe politica a favore del carbone e di altri combustibili fossili, insieme alle barriere derivate da un quadro normativo non aggiornato.

Un ulteriore spunto interessante, legato ai metalli, viene dalle Filippine, secondo produttore di nichel nel sud-est asiatico dopo l’Indonesia: la crescita attesa a livello globale della domanda di minerali, molti dei quali (come appunto il nichel) utili per la transizione ecologica, potrebbe aprire un circolo virtuoso se i processi di estrazione venissero alimentati interamente con energie rinnovabili. Questo – secondo gli analisti di Ember – aumenterebbe anche la competitività del Paese nel contesto delle crescenti tendenze politiche internazionali anti-emissioni sulle importazioni, come il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell’Unione europea.

Il quadro generale mostra comunque una tendenza dei Paesi ASEAN in linea con la dichiarazione redatta lo scorso settembre insieme ai leader di Cina, Giappone e Repubblica di Corea in cui si rimarcava l’impegno condiviso per la riduzione delle emissioni di carbonio. Sembra abbastanza ottimistico però presumere che l’area arriverà ad avere un settore energetico a zero emissioni entro il 2040 con l’attuale tasso di crescita delle rinnovabili.

L’anno scorso, i Paesi ASEAN hanno contribuito per il 5% alle emissioni mondiali di energia da carbone, per un totale di 402 milioni di tonnellate di CO 2 per supportare la loro crescita economica: secondo gli analisti di Ember non è ovviamente necessario che rinuncino allo sviluppo delle loro economie ma andrebbero trovati ulteriori modi per promuoverle attraverso le fonti rinnovabili.

