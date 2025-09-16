INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 37,6% (15 set) - PUN: 109,61 €/MWh (17 set) - Petrolio WTI: 63,32 $/b - Gas Eu TTF: 31,91 €/MWh - CO2: 76,75 €/ton
Abbonamento PRO
longileaderboarddesktopsettembre2025jpg
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 37,6% (15 set) - PUN: 109,61 €/MWh (17 set) - Petrolio WTI: 63,32 $/b - Gas Eu TTF: 31,91 €/MWh - CO2: 76,75 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Cambiamenti climatici >Quest’estate il cambiamento climatico è costato all’Ue 43 miliardi

Quest’estate il cambiamento climatico è costato all’Ue 43 miliardi

CATEGORIE:

Danni per 11,9 mld € solo in Italia, imputabili agli eventi meteo estremi dell'estate 2025. Uno studio pubblicato su European Economic Review.

ADV
image_pdfimage_print

Il cambiamento climatico non è un problema “sopravvalutato” come affermano ad esempio i paladini fossili dell’amministrazione Trump, perché sta già causando decine di miliardi di euro in perdite economiche annuali all’Europa.

Il segretario Usa all’Energia, Chris Wright, in visita la scorsa settimana a Bruxelles, oltre a minimizzare gli effetti del surriscaldamento globale ha ribadito la ricetta americana per la sicurezza energetica, basata sulla continua estrazione di petrolio e gas, quest’ultimo da esportare in quantità crescente in Europa come Gnl.

Mentre le fonti rinnovabili continuano a subire attacchi dalla Casa Bianca (vedi la vicenda sul progetto eolico offshore Revolution Wind), e anche se meno plateali anche qui in Europa, la realtà però ha numeri differenti.

Gli eventi meteorologici estremi del 2025 sono già costati 43 miliardi di euro all’Europa, secondo le prime stime sugli impatti economici di siccità, inondazioni, ondate di calore.

La cifra arriva da uno studio pubblicato su European Economic Review, intitolato “Dry-roasted NUTS: early estimates of the regional impact of 2025 extreme weather” (link in basso). Gli autori sono Sehrish Usman (Università di Mannheim) e Miles Parker e Mathilde Vallat della Banca centrale europea.

“Gli eventi meteorologici estremi non solo influenzano la vita quotidiana, ma lasciano anche profonde cicatrici economiche”, evidenzia una nota pubblicata dall’Università tedesca di Mannheim.

Il lavoro, si spiega, utilizza dati meteorologici attuali e valori comparativi storici per mostrare quanto gravemente le singole regioni dell’Unione europea siano già colpite dalle conseguenze del cambiamento climatico.

Come detto, si stima che la perdita aggregata di attività economica raggiungerà 43 miliardi di euro nel 2025, equivalente allo 0,26% dell’output economico dell’Ue (misurato come valore aggiunto lordo).

Sulla base dell’esperienza storica media, è probabile che questa cifra salga a 126 miliardi di euro nel 2029. Queste stime, si legge nelle conclusioni del documento, “sono caratterizzate da una notevole incertezza, derivante da ricadute sconosciute su regioni inizialmente non colpite, dall’impatto dell’adattamento a seguito di eventi estremi degli ultimi anni e dal pieno impatto degli incendi boschivi che si sono diffusi nell’estate del 2025, ma esulano dall’ambito dell’approccio attuale”.

“I costi reali degli eventi meteo estremi emergono lentamente perché questi eventi influenzano vite e mezzi di sussistenza attraverso una vasta gamma di canali che vanno oltre l’impatto iniziale”, sottolinea Usman, studentessa post-doc presso la facoltà di Corporate Governance e principale autrice del documento.

Gli autori hanno utilizzato dati meteorologici del periodo giugno-agosto 2025 per analizzare 1.160 regioni europee (cosiddette “NUTS3”, di grandezza paragonabile ai distretti amministrativi della Germania).

Le regioni dell’Europa meridionale, ad esempio Spagna, Italia, Portogallo, Grecia e Francia, sono state particolarmente colpite.

In totale, 96 regioni hanno subito ondate di calore, 195 hanno sofferto la siccità e 53 sono state colpite da alluvioni.

Questi eventi ostacolano l’attività economica in modi diversi: il caldo comporta perdite di produttività, ad esempio nei settori dell’edilizia e dell’ospitalità, mentre la siccità ha conseguenze principalmente per l’agricoltura e le alluvioni causano danni diretti a edifici e infrastrutture, oltre a perdite indirette, come l’interruzione delle catene di approvvigionamento.

In Italia, ad esempio, le perdite stimate ammontavano a 11,9 miliardi di euro per il 2025 e saliranno a 34,2 miliardi entro il 2029. Ciò corrisponde, rispettivamente, allo 0,6% e all’1,75% del valore lordo aggiunto nel 2024.

I ricercatori evidenziano che le loro stime “sono piuttosto conservative”: ad esempio, incendi, grandinate e tempeste sono stati esclusi dall’analisi.

Anche i cosiddetti “eventi composti”, come la simultanea presenza di ondate di calore e siccità, sono stati valutati singolarmente, sebbene spesso causino danni più gravi quando si verificano insieme.

Come rimarca Usman, “disporre di stime tempestive dell’impatto aiuta i decisori politici a indirizzare le strategie di supporto e adattamento, mentre gli effetti degli eventi estremi sono ancora in corso”.

Allo stesso tempo, gli autori rilevano che le misure di adattamento sono costose e non sempre rappresentano l’uso più produttivo dei fondi pubblici. Sono quindi necessarie analisi economiche più precise per progettare politiche che siano al tempo stesso efficaci e socialmente eque.

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 16 Settembre 2025
Pompe di calore al posto delle caldaie: prove di fattibilità
  • 16 Settembre 2025
PRO
Asta fotovoltaico Nzia, via alle manifestazioni di interesse
  • 16 Settembre 2025
PRO
Il maxi-piano cinese per nuovi sistemi di accumulo
  • 16 Settembre 2025
PRO
Rinnovabili e zone di accelerazione: cosa vuole fare la Puglia
  • 16 Settembre 2025
PRO
Sicurezza energetica, una consultazione sulla strategia Ue
  • 16 Settembre 2025
Comunità locali per la decarbonizzazione del calore
  • 16 Settembre 2025
PRO
Rinnovabili e rete: 9,6 GW ready to build
  • 16 Settembre 2025
Scuola dei mestieri dell’energia in Puglia e Sicilia: i corsi in partenza

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy