Oggi, lunedì 20 aprile alle ore 17, in diretta streaming dalla pagina Facebook di Ecofuturo Festival, si terrà la presentazione del nuovo libro di GB Zorzoli e Gianni Silvestrini “Le trappole del clima e come evitarle“, pubblicato in questi giorni per Edizioni Ambiente.

Il volume, spiega una nota stampa, presenta una disamina puntuale della sfida, sempre più improcrastinabile, di contrasto ai cambiameti climatici, resa ancor più evidente dal delicato momento che stiamo vivendo.

Parteciperanno alla diretta:

GB Zorzoli , Presidente Coordinamento FREE

, Presidente Coordinamento FREE Gianni Silvestrini , Direttore Scientifico Kyoto Club

, Direttore Scientifico Kyoto Club Piero Gattoni , Presidente CIB – Consorzio Italiano Biogas

, Presidente CIB – Consorzio Italiano Biogas Agostino Re Rebaudengo , Presidente Asja Ambiente Italia

, Presidente Asja Ambiente Italia Jacopo Fo e Fabio Roggiolani , cofondatori Ecofuturo Festival

e , cofondatori Ecofuturo Festival in regia Sergio Ferraris, giornalista scientifico e ambientale

Qui il link per seguire la diretta

Qui la recensione del libro

