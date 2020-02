Sono aperte le iscrizioni al programma UE di mobilità professionale Pioneers into Practice (PIP) di Climate-KIC, gestito da AESS.

Si tratta di percorso formativo sul contrasto al cambiamento climatico e materie interdisciplinari come transitions thinking e systems innovation. Destinatari sono le imprese, le agenzie, gli enti di ricerca, le università, le ONG, gli enti pubblici, i professionisti

Pioneers into Practice (PIP) è un programma di mobilità professionale europeo della Climate-KIC che mira a promuovere lo sviluppo di nuove competenze e la nascita di progetti innovativi ed efficaci nella lotta ai cambiamenti climatici.

Ogni anno un gruppo selezionato di esperti provenienti dalle discipline più diverse, è guidato in un percorso formativo che mira a liberare creatività e nuove competenze, per arrivare a consolidarle in progetti innovativi.

Il programma intreccia teoria e pratica, crescita professionale e lavoro di gruppo, priorità regionali e prospettive europee.

Durante il programma, ogni pioniere riceve una formazione sui temi della Transizione e del System Thinking, dei nuovi modelli di business, dell’adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, svolge un’esperienza lavorativa presso una organizzazione ospitante (host) candidata della durata di 4-6 settimane, collabora in esercitazioni e lavori di gruppo, costruisce una rete di relazioni e conoscenze professionali.

Pioneers into Practice è un’opportunità di scambio professionale e networking in una rete europea di esperti e organizzazioni del settore pubblico, privato, della ricerca e no-profit impegnati nella lotta ai cambiamenti climatici.

Il programma PIP in italia vede coinvolti AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile) e Climate-KIC Italy nel coordinamento del programma.

La piattaforma sarà aperta per le candidature, sia di Pioneer che di Host, a partire dal 13 febbraio fino a tutto il 23 aprile 2020.

Per informazioni: PIP

Potrebbe interessarti anche: