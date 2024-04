Fratin: “nel 2024 previsti 8 GW di rinnovabili, ma l’Italia post-2030 deve puntare sul nucleare”

Nel 2024 l’Italia supererà gli 8 GW di nuova potenza rinnovabile installata, che assieme al gas contribuiranno a raggiungere gli obiettivi climatici fissati per il 2030.

Ma per raggiungere gli obiettivi al 2050 sarà necessario puntare anche sul nucleare, declinato sia in termini di piccoli reattori modulari e, in prospettiva più lontana, con la fusione nucleare.

Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, giovedì 11 aprile, durante un evento organizzato da RCS Academy in collaborazione con Il Corriere della Sera e Pianeta 2030, intitolato “Fonti alternative e climate change”.

Non siamo più dipendenti dalla Russia per il gas

“La questione Ucraina di colpo ha portato un paese come il nostro, che importava dalla Russia il 40% del proprio gas, a dover correre i ripari. La diversificazione c’è stata. Noi non siamo più dipendenti dalla Russia. Abbiamo trovato tutta una serie di altre fonti: Algeria, Libia, nord Europa, Azerbaigian, col gas che arriva in Puglia col TAP e che ci porta 10 miliardi di metri cubi, un quantitativo notevolissimo, che è stato proprio quella che ci ha salvato in questa prima fase”, ha detto il ministro.

Fratin ha poi menzionato i rigassificatori di Piombino, già in funzione, e quello di Ravenna, che dovrebbe attivarsi per fine anno. “Questo significa creare le condizioni per quello che era il modello di energia storico, di sicurezza”, ha aggiunto.

Rinnovabili

“Dobbiamo crescere sul fronte delle rinnovabili, prima di tutto l’idroelettrico, perché i questo campo siamo fermi. Le ultime dighe le abbiamo costruite molti decenni fa e quindi possiamo ancora crescere”, ha dichiarato Fratin, secondo cui, invece, per “l’eolico, principalmente a terra in questo momento si può fare poco”.

“L’Italia ha installato nel 2021 1,5 GW di rinnovabili. Nel 2022, 3 GW, nel 2023 si sono sfiorati i 6 GW. È una progressione, perché ogni anno c’è stato un raddoppio. Per il 2024, non mi aspetto un raddoppio. Però credo che riusciremo a raggiungere un buon livello di installato, che può superare gli 8 GW”, ha affermato.

“Obiettivo è installare al 2030 almeno 70 GW di rinnovabili che portano a un equilibrio del sistema utilizzando il gas, che nel contempo deve scendere. Non possiamo poi dimenticare il geotermico e l’idrogeno, ha detto il ministro,

Il “vero mix” al 2050 secondo Fratin



“Il vero mix, quello dopo il 2030, deve prevedere una serie di altre valutazioni a partire dal nucleare. Stiamo andando avanti per creare un mosaico di modelli di produzione che ci permettano di raggiungere la sicurezza. Sicurezza sulla quantità e anche per poter alternare le diverse fonti”, ha detto il ministro

“Credo che dopo il 2030, il nucleare sia fondamentale. Le stime degli esperti ci dicono che la crescita della domanda di energia elettrica ci porterebbe al 2050 alla richiesta di almeno 700 TWh. Oggi siamo a 310, che includono anche l’import di energia elettrica, compresa una alta quota dalla Francia da fonte nucleare”, ha continuato.

“Con un mandato del Parlamento italiano, siamo totalmente impegnati sul fronte della ricerca e della sperimentazione; con Enea per quanto riguarda la fusione a Frascati, e per i piccoli reattori con Newcleo, che sta andando avanti nella ricerca dei SMRi con raffreddamento a piombo, che potrebbero essere pronti per gli anni ’30”, ha previsto il ministro.

“È chiaro che questo percorso deve avere un quadro giuridico completo. Tuttavia va detto che le nostre imprese stanno lavorando con commesse sul nucleare francese, americano e in Romania. Si tratta di un nuovo fronte che si apre, e sono convinto che nel prossimo decennio la soluzione per avere continuità nell’energia sia il nucleare. Con il sistema modulare non ci saranno più le grandi centrali, ma una sommatoria di piccoli reattori da 300, 400, 500 MW”, spera Fratin.

Secondo Pichetto Fratin è quello che ci serve per dare stabilità e continuità al nostro mix energetico con il taglio dei combustibili fossili, “in attesa naturalmente di quel nucleare da fusione che avremo più avanti”, ha aggiunto Pichetto.

Obiettivi non sono in discussione

“Non si tratta di mettere in discussione gli obiettivi al 2030 o al 2050 – dice il ministro – anche perché sappiamo che l’Italia è tra i paesi che rischia di più a causa dei cambiamenti climatici, ma il percorso deve essere realistico e fattibile”.

Il ministro ha poi accennato al dibattito sulla direttiva Ue per gli edifici green, sulle auto elettriche e sugli imballaggi, spiegando che secondo lui l’elettrico farà furore nei prossimi anni, ma non siamo d’accordo sul fatto che sia Bruxelles a decidere che nel 2035 non si produrranno più motori termici, anche se poi si fa riferimento all’uso di carburanti sintetici, motori a metano, e-fuel, biocarburanti. “È anche una questione di interesse nazionale, dove ognuno cerca di imporre il proprio prodotto”, ha detto il ministro.