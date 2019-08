La batteria virtuale sonnen partecipa nel Baden Württemberg, in Germania, ad una piattaforma per lo scambio di dati nel ridispacciamento e per la sicurezza di rete.

In Germania le sonnenBatterie del Baden Württemberg partecipano attivamente a un progetto pilota per la gestione delle congestioni della rete.

Esattamente come in un ingorgo in autostrada, anche nella rete elettrica si formano continuamente congestioni legate alla necessità di trasferire grandi quantità di energia da una zona all’altra. Queste congestioni possono però essere mitigate mediante un accumulo temporaneo di energia nella batteria virtuale sonnen, che contribuisce così in modo innovativo alla sicurezza della rete e alla diffusione delle fonti rinnovabili.

Partecipando alla nuova piattaforma DA/RE, la batteria virtuale sonnen contribuisce a delineare i nuovi modelli per la futura gestione delle congestioni.

La sigla DA/RE sta per “Datenaustausch im Redispatch“, ossia scambio di dati nel ridispacciamento e identifica un progetto di sviluppo pionieristico nel settore della sicurezza di rete.

Nella regione del Baden-Württemberg un sistema di controllo intelligente permette di caricare o scaricare le sonnenBatterie quando è effettivamente necessario, ad esempio prelevando energia in modo mirato dai nodi della rete sovraccaricati. Minore è la distanza dal punto di congestione dell’accumulatore chiamato a intervenire, maggiore è il beneficio per la rete.

I promotori del progetto pilota, avviato nell’aprile 2019, sono il gestore della rete di trasmissione TransnetBW e l’operatore della rete di distribuzione Netze BW, con il supporto del Ministero dell’ambiente del Baden-Württemberg.

Oltre a sonnen, partecipano al progetto anche diversi operatori di rete e di impianto. Tra questi, sonnen è la prima azienda che partecipa con una centrale virtuale costituita da soli accumulatori domestici decentralizzati.

Obiettivo del progetto è sfruttare il potenziale di flessibilità degli impianti decentralizzati per la stabilizzazione dell’intero sistema elettrico.

“Il punto di forza della batteria virtuale sonnen è la flessibilità utilizzabile in modo decentralizzato in tutto il territorio. Le sonnenBatterie collegate in rete, grazie alla loro capacità di accumulo, possono mettere a disposizione della rete elettrica nel giro di pochi secondi un buffer efficiente, esattamente nel punto in cui si registra la congestione”, ha spiegato Jean-Baptiste Cornefert, direttore di sonnen eServices.

“Inoltre non sono necessari investimenti in infrastrutture, in quanto le sonnenBatterie sono già installate nelle abitazioni dell’area geografica interessata. Grazie agli accumulatori è possibile ottenere una migliore integrazione delle energie rinnovabili nel nostro sistema energetico», conclude Cornefert.

Il ridispacciamento è uno dei servizi che sonnen può offrire grazie alla batteria virtuale della sonnenCommunity.

Un secondo servizio è il bilanciamento della rete, per il quale le sonnenBatterie vengono caricate o scaricate in modo mirato per mantenere, secondo per secondo, il perfetto equilibrio tra produzione e consumo nelle reti di trasmissioni e di distribuzione. Nel mercato tedesco della riserva primaria, sonnen è già attiva dall’inizio dell’anno.

Il punto di forza di sonnen consiste nel collegamento di tutte le sonnenBatterie installate nell’intero territorio in modo digitale, creando una grande batteria virtuale.

Con questo potenziale di accumulo, la sonnenCommunity è in grado di mettere a disposizione della rete un buffer che offre maggiore affidabilità e flessibilità. Si crea così una situazione di reciproco vantaggio per il nostro sistema energetico e per le abitazioni private che, grazie all’offerta sonnenFlat, possono usufruire di una quantità di energia elettrica gratuita.

