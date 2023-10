Il Mase assume quasi 300 funzionari

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato un bando pubblico, per titoli ed esami, per assumere 298 funzionari, di cui 218 ad alta specializzazione.

In basso trovate il link all’avviso: sono previsti il superamento di una prova preselettiva, oltre al possesso di requisiti specifici.

Per i 218 funzionari ad alta specializzazione, il 50% dei posti è riservato a soggetti che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il ministero della Transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data.

La prova preselettiva sarà sostenuta solo dai candidati per i 218 funzionari ad alta specializzazione, con esenzione per i candidati rientranti nella riserva di cui sopra (per i quali la fase preliminare di valutazione consisterà nella verifica dell’attività svolta).

Per gli ulteriori 80 funzionari, non è prevista la prova preselettiva, accedendo direttamente alle successive fasi concorsuali.