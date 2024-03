Dal Mase via libera al primo progetto italiano di eolico galleggiante

Passi avanti per il primo progetto eolico offshore flottante italiano: ieri, 21 marzo, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha espresso il suo giudizio positivo sulla compatibilità ambientale (link in basso), dopo il nulla osta già ottenuto dalla commissione Via. Il progetto, composto da 21 aerogeneratori da 12 MW ciascuno per un totale […]