Moduli FV, FuturaSun premiata “Top Brand PV 2024” di EUPD Research

EUPD Research ha conferito a FuturaSun il prestigioso riconoscimento “TOP Brand PV 2024“ per il mercato italiano nella categoria dei moduli fotovoltaici.

Riconosciuto a livello globale come uno dei più importanti enti indipendenti di ricerca, consulenza e certificazione nel settore fotovoltaico, EUPD Research ha più di 23 anni di esperienza nella misurazione e nell’analisi della consapevolezza del marchio tra installatori e utenti finali.

Il mercato italiano è notoriamente competitivo ed esigente, e l’ottenimento da parte di FuturaSun del titolo di TOP Brand PV è, secondo quanto comunicato dall’azienda veneta, “un importante riconoscimento della capacità dell’azienda di confermare la fiducia degli installatori locali in termini di notorietà del marchio, distribuzione e raccomandazioni da parte dei clienti”.

Questo titolo sottolinea infatti l’apprezzamento per la qualità e l’affidabilità dei prodotti di FuturaSun che nel corso del tempo sono stati in grado di mantenere altissimi livelli.

“È con grande orgoglio che accogliamo il certificato di TOP Brand PV per il mercato italiano, il nostro mercato nativo dove FuturaSun ha visto la luce nel lontano 2008”, ha dichiarato Mauro Bon, Sales Director Southern Europe & Uk.

“Questo titolo – aggiunge – è una conferma della nostra solidità complessiva, della forte presenza e il valore dei nostri moduli che soddisfano costantemente le esigenze dei nostri clienti con i quali c’è un dialogo continuo ”

“Per il futuro continueremo a garantire prodotti innovativi e servizi di eccellenza per consolidare la posizione di FuturaSun come la ‘scelta TOP’ da parte di sempre più installatori, distributori e clienti che insieme a noi contribuiscono giorno dopo giorno allo sviluppo sostenibile dell’Italia, la nostra casa”

L’esperienza di FuturaSun nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di moduli fotovoltaici ad alta efficienza iniziata più di 15 anni fa in Veneto, nel distretto fotovoltaico italiano, si è rafforzata a livello globale.

FuturaSun è ora un gruppo internazionale con stabilimenti produttivi in Cina, centri logistici in Europa e uffici commerciali in tutto il mondo, operando oggi in oltre 70 paesi, in 5 continenti.

In ambito R&D da sempre si occupa di sviluppare soluzioni ad alte prestazioni. Nel 2023 ha acquisito la startup Solertix di Roma per aprirsi alla ricerca all’avanguardia sulla tecnologia delle celle solari a perovskite e sul suo upscaling per applicazioni industriali.

In linea con la sua strategia di integrazione verticale, il gruppo ha avviato la costruzione di un polo industriale in Cina che produrrà, a regime, 12 GW di celle solari.

Inoltre, a supporto del piano di ripresa dell’industria fotovoltaica europea, FuturaSun sta lavorando al progetto di una gigafactory di pannelli ad alta efficienza in Italia e allo sviluppo di un modulo fotovoltaico europeo.