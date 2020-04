Sono aperte le iscrizioni al webinar “Dalla diagnosi alla riqualificazione energetica del processo produttivo”, organizzato da FIRE in collaborazione con Centrica Business Solutions.

Durante l’incontro virtuale, che si terrà martedì 21 aprile alle ore 10, Centrica Business Solution illustrerà gli approcci corretti per riqualificare i processi aziendali, con ricadute multiple sulla produzione, la qualità, la sostenibilità e, ovviamente, sui consumi energetici e i relativi costi.

Si parlerà di efficienza energetica in azienda dalla diagnosi finalizzata a individuare interventi sui servizi energetici (compressori, illuminazione, produzione di vapore, ecc.) e sul processo produttivo (recuperi termici, ottimizzazione di forni e fornaci, innovazione di alcune fasi di produzione, etc.) alla generazione di elettricità in sito (cogenerazione, fotovoltaico, ecc.).

“L’uso efficiente dell’energia sarà alla base della transizione energetica che caratterizzerà il prossimo decennio. Le imprese leader di settore a livello mondiale hanno compreso come l’energia sia una leva per costruire il business del futuro e assicurarsi la competitività negli anni a venire. Il risparmio in bolletta è solo uno dei benefici, e neanche il maggiore, ma occorre passare a una visione olistica e integrata delle proprie attività per coglierne i frutti e occasioni come questa, organizzata grazie alla collaborazione di Centrica Business Solutions, servono a porre le basi per questo cambiamento” afferma il direttore di FIRE Dario Di Santo.

Spiega Christian Stella, Managing Director di Centrica Business Solutions Italia: “La prospettiva di implementare miglioramenti per l’efficienza energetica in tutta l’azienda può sembrare un compito difficile da mettere in atto. Per questo motivo nel webinar, organizzato da FIRE, illustreremo come aiutare le aziende a definire una strategia energetica a lungo termine”.

Non mancheranno durante la diretta spazi aperti per la discussione con i partecipanti e la presenza di testimonianze di casi di successo di due aziende operanti in settori primari del nostro panorama produttivo, l’alimentare e l’industria plastica, che sono riuscite a trasformare l’energia da un costo legato alla componente energia a una risorsa che genera valore.

Tra i relatori che interverranno e racconteranno la propria esperienza di successo:

Dario Di Santo , Managing Director di FIRE, che parlerà delle prospettive dell’efficienza energetica;

, Managing Director di FIRE, che parlerà delle prospettive dell’efficienza energetica; Andrea Tomiozzo , EGE SECEM, che approfondirà il tema della diagnosi energetica come fase preliminare necessaria per la riqualificazione energetica;

, EGE SECEM, che approfondirà il tema della diagnosi energetica come fase preliminare necessaria per la riqualificazione energetica; Nicola Miola , Head of Sales di Centrica Business Solutions, che illustrerà come l’implementazione di soluzioni energetiche integrate possa portare vantaggi alle aziende;

, Head of Sales di Centrica Business Solutions, che illustrerà come l’implementazione di soluzioni energetiche integrate possa portare vantaggi alle aziende; Romeo Gualerzi , Presidente di Gualerzi Spa;

, Presidente di Gualerzi Spa; Gabriele Ferrini, CEO di LAR.

Conclude Stella: “Stiamo vivendo un momento delicato per le aziende, che devono cercare nuovi modi di migliorare l’efficienza operativa e gestire la loro spesa per l’energia, per essere più competitive e fronteggiare le ripercussioni sul business e sul conto economico che stanno vivendo. L’energia ha il potenziale di offrire un reale vantaggio competitivo aiutando le aziende a funzionare in modo più efficiente. Trasformarla da un costo legato alla componente energia in una risorsa che porta valore è la chiave per ripartire con più slancio”.

La partecipazione al webinar è gratuita previa registrazione.

