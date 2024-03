Online webinar Centrica: efficientamento energetico delle imprese senza capitale da investire

Nel webinar gratuito che si è svolto giovedì 21 marzo, dal titolo “Transizione energetica a costo zero: tutte le opportunità delle soluzioni finanziate” (durata: 1 ora circa), Centrica Business Solutions ha spiegato nel dettaglio come funzionano le soluzioni finanziate dall’azienda per la cogenerazione e il fotovoltaico e quali sono i vantaggi di queste modalità contrattuali rispetto all’investimento diretto da parte dell’azienda.

È stato inoltre presentato il caso di hubergroup, che ha scelto di avvalersi della collaborazione di Centrica. Nel video vengono mostrati i risultati del progetto in termini di risparmio energetico ed economico.

In particolare hubergroup ha realizzato un impianto di trigenerazione da 1 MW, completamente finanziato, in grado di garantire un risparmio netto annuo sui costi del 22%, e ha continuato con un impianto fotovoltaico, sempre finanziato con contratto PPA.

Relatori:

Daniele Francone – Business Development Manager di Centrica Business Solutions

Nicola Morgese – Business Developer di Centrica Business Solutions

Stefano Zuliani – Head of Operations hubergroup

Per maggiori informazioni sull’argomento del webinar è possibile contattare Centrica Business Solutions