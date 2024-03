Webinar di Centrica: efficientamento energetico delle imprese senza capitale

Molte aziende negli ultimi anni hanno scelto di mettere in pausa le proprie ambizioni di sostenibilità per tenere sotto controllo i costi e tutelarsi da spese impreviste, ma le richieste da parte degli stakeholder si stanno muovendo sempre di più verso la sostenibilità e la riduzione delle emissioni.

Da una recente indagine di Centrica Business Solutions è emerso che il 46% delle aziende dichiara che la volatilità del mercato ha reso più difficile la spesa in conto capitale per le nuove tecnologie a basse o zero emissioni. Sempre nella stessa indagine, il 21% ha dichiarato che se avesse a disposizione dei fondi extra implementerebbe delle soluzioni onsite per la produzione di energia rinnovabile o a basse emissioni.

Come risolvere, dunque, la necessità di dotarsi di soluzioni per l’efficientamento energetico e la decarbonizzazione senza la disponibilità di un capitale da investire?

Nel webinar gratuito che si svolgerà alle ore 15 di giovedì 21 marzo, dal titolo “Transizione energetica a costo zero: tutte le opportunità delle soluzioni finanziate” (durata: 1 ora circa), Centrica Business Solutions spiegherà nel dettaglio come funzionano le soluzioni finanziate dall’azienda per la cogenerazione e il fotovoltaico e quali sono i vantaggi di queste modalità contrattuali rispetto all’investimento diretto da parte dell’azienda.

Verranno inoltre presentate alcune best practice di aziende di diversi settori che hanno scelto di dotarsi di una soluzione energetica finanziata, per verificare, dati alla mano, i risultati in termini di risparmio economico e riduzione delle emissioni di questo tipo di investimento.

Relatori:

Nicola Morgese – Business Developer di Centrica Business Solutions

Daniele Francone – Business Developer di Centrica Business Solutions

Iscrizione al webinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/6995675055248676443