Centrica Business Solutions, fotovoltaico e cogenerazione per le imprese

Sono 14 gli impianti fotovoltaici installati nel 2023 e 16 in fase di completamento, che porteranno a 36 gli impianti FV totali messi in esercizio da Centrica Business Solutions entro fine 2024, oltre a quelli che potrebbero aggiungersi nei prossimi mesi.

E poi la ripartenza della cogenerazione, con 26 commesse in corso, di cui 20 già in fase di cantiere.

Sono questi i numeri di CBS in Italia che in linea con il suo know-how, la sua visione e il modello energetico che guarda all‘efficienza, alla sostenibilità e all’innovazione.

Centrica Business Solutions è un’azienda leader nella fornitura di tecnologie di generazione on site dell’energia. Con le sue soluzioni di cogenerazione di energia elettrica e termica (CHP) e fotovoltaico, segue tutte le fasi dei progetti, dallo studio iniziale alla produzione in-house fino alla manutenzione a lungo termine, fornendo dal singolo modulo alla soluzione impiantistica “chiavi in mano”.

Come detto, Centrica Business Solutions ha portato a 14 il numero degli impianti di solare fotovoltaico messi in esercizio in Italia nello stesso anno (4 nel 2022). L’azienda ha appena annunciato che nel 2024 saranno appunto 36 gli impianti fotovoltaico installati entro fine anno per una potenza totale di 23 MW.

Un terzo di questi 36 impianti totali è finanziato direttamente da Centrica con modello contrattuale PPA, che dimostra l‘apprezzamento crescente verso la formula totalmente finanziata, una modalità di accesso al fotovoltaico dedicata alle aziende che prevede l’installazione a investimento zero, senza alcun esborso di capitale iniziale da parte dell’azienda, con la proprietà dell’impianto in capo a Centrica, ottimizzazione e manutenzione comprese.

Christian Stella, Managing Director di Centrica Business Solutions Italia, a questo proposito ha detto: “Sono risultati che stanno a dimostrare che le aziende italiane stanno implementando piani di decarbonizzazione. Occorre però andare oltre il valore numerico per fare una riflessione più strategica. Come si abbraccia la sostenibilità? Non solo con una tecnologia green, come il fotovoltaico, ma con un modello di partnership che coinvolge il cliente nel nome della responsabilità e di una visione che guarda al bene comune”.

“Quando un progetto è realmente condiviso, come accade con le soluzioni energetiche che vengono finanziate direttamente da Centrica – prosegue – si genera una straordinaria responsabilità che spinge tutti i protagonisti verso l’eccellenza e si tramette in tutti passaggi, dalla messa a terra del progetto fino alla gestione e ottimizzazione, una volta che l’impianto è avviato”.

Per quanto riguarda invece la cogenerazione, dopo le tensioni sul prezzo del gas che hanno caratterizzato in particolare il 2022, questa soluzione di efficientamento energetico è ripartita con 26 commesse oggi in corso in Italia. Le ultime installazioni si chiuderanno entro i primi mesi del 2025, per un totale complessivo di potenza installata di 30,5 MW.

Inoltre, nel corso del 2023 sono stati presi in gestione diversi impianti di cogenerazione di fornitori terzi, per una potenza elettrica totale di 9 MW. Per questi impianti sono stati predisposti dei pacchetti specifici di gestione e manutenzione full service e per alcuni di questi siti verranno eseguiti interventi di revamping e retrofit per dare una seconda vita all’impianto.

In questo tipo di operazioni, Centrica offre anche soluzioni direttamente finanziate con contratti di lungo periodo, con investimento zero per il cliente.

Qui non c’è solo l’interesse, ma la piena comprensione da parte dei clienti della vera identità e delle potenzialità di una tecnologia matura, ormai al servizio delle aziende da 35 anni, ma già pronta per il futuro nel lungo percorso di transizione energetica.

Conclude Stella: “Le aziende sono chiamate a produrre con sempre maggiore efficienza e attenzione alla sostenibilità. Proprio qui si evidenzia l‘originale valore di questa tecnologia nel processo di transizione energetica perché, in via definitiva, permette alle aziende di consumare meno riducendo le emissioni. Affidabilità, efficienza, risparmio, ma non solo. La cogenerazione è già una soluzione hydrogen-ready, ovvero pronta per essere alimentata al 100% a idrogeno quando questo combustibile sarà producibile in modo più conveniente e maggiormente diffuso. La cogenerazione è la migliore soluzione ad oggi disponibile per l’efficientamento energetico”.

La cogenerazione è oggi la principale soluzione energetica dell’azienda con 177 unità contrattualizzate in Italia per un totale di 121 MW installati dal 2010, anno in cui l’azienda si è presentata nel mercato italiano.

Di questi impianti, il 40% è finanziato direttamente da Centrica con modello contrattuale DEP (Discount Energy Purchase).

Concludendo, Centrica Business Solutions punta sempre di più ad essere un punto di riferimento come fornitore di soluzioni integrate per l’efficienza energetica: dalla cogenerazione al solare, dal monitoraggio dei consumi energetici all’ottimizzazione degli stessi, ed è in grado di offrire soluzioni intelligenti, flessibili, sicure e sostenibili per affrontare le nuove sfide del Net Zero.

Giovedì 21 marzo Centrica organizza, con QualEnergia.it, un webinar (ore 15) dal titolo “Transizione energetica a costo zero: tutte le opportunità delle soluzioni finanziate”.