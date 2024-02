Energia e imprese, tra opportunità e falsi miti. Un report di Centrica Business Solutions

Centrica Business Solutions ha pubblicato la quarta edizione della ricerca “Energia & Imprese” (link in basso) che ha l’obiettivo di individuare i principali ostacoli che rallentano il percorso di decarbonizzazione e di efficientamento energetico delle aziende.

Il report segnala che oltre metà delle aziende intervistate (56%), ritiene che “la mancata disponibilità di tecnologie innovative sia tra i primi ostacoli all’adozione di soluzioni integrate”, un chiaro segnale di come alcuni luoghi comuni sulle tecnologie per la produzione di energia rinnovabile siano ancora molto radicati.

A frenare le imprese che vorrebbero investire nell’efficienza energetica c’è anche l‘ostacolo del costo dell’investimento iniziale, che Centrica Business Solutions intende superare proponendo soluzioni pre-finanziate, che permettono di installare un impianto fotovoltaico o di cogenerazione ad alto rendimento senza richiedere un investimento iniziale all’impresa.

Come ha ricordato Nicola Miola, General Manager di Centrica Business Solutions, trascurare la sostenibilità è finanziariamente rischioso nel lungo termine. Per dimostrare come l’investimento in rinnovabili sia fondamentale per la riduzione dell’impatto dei costi energetici sul bilancio delle imprese, il General Manager di Centrica ha presentato due case history, descrivendo l’impianto che alimenta lo stabilimento produttivo di DeLonghi e quello realizzato sul tetto di Media Profili.

Per lo stabilimento DeLonghi, a seguito dell’audit energetico, Centrica Business Solutions ha progettato una soluzione multi-prodotto in grado di integrare l’impianto solare esistente con uno di trigenerazione hydrogen-ready da 1,5 MW. Il progetto è stato completamente finanziato da Centrica compresi i servizi di gestione e manutenzione, il monitoraggio dei consumi mediante sensori wireless Panoramic Power e l’illuminazione a led.

L’impianto di trigenerazione, installato con soluzione containerizzata da esterno, consente all’azienda una rilevante riduzione dei consumi, perché soddisfa il 77% del fabbisogno frigorifero, il 75% del fabbisogno elettrico e l’80% dell’acqua calda, concorrendo, così, anche a un risparmio economico annuo superiore al 25% netto.

L’impianto fotovoltaico realizzato per Media Profili è uno dei più grandi impianti solari fotovoltaici su copertura realizzato da Centrica, con una superficie di 64.000 mq e con più di 8.000 pannelli fotovoltaici: genera oltre 4 GWh di energia pulita su base annua, che viene interamente autoconsumata dall’azienda per soddisfare le esigenze produttive dello stabilimento.

Intervista a cura di Giorgia Piantanida