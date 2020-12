Per le amministrazioni pubbliche e le aziende private che intendono investire nella riqualificazione energetica, è disponibile la nuova piattaforma online Interventi e Simulatori del Gse (Gestore dei servizi energetici), che permette di misurare i vantaggi economici di diversi interventi e progetti.

Gli interventi presi in considerazione dal Gse riguardano, per le amministrazioni pubbliche, la sostituzione di sistemi di riscaldamento obsoleti nelle scuole e la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica. Per le aziende, invece, l’attenzione è stata posta sulla riqualificazione degli impianti di climatizzazione negli alberghi e sull’adozione di flotte di veicoli aziendali a trazione elettrica.

I nuovi strumenti, spiega il Gse in una nota, consentono di far emergere i vantaggi degli investimenti alla luce dei risparmi ottenibili e degli incentivi erogati dal Gse, tramite il Conto Termico e i Certificati Bianchi.

Più in dettaglio, il primo simulatore permette agli Enti locali di valutare l’intervento di sostituzione dell’impianto di riscaldamento degli edifici scolastici con caldaie a condensazione a gas naturale ad alta efficienza, tenendo conto del contributo del Gse erogato in Conto Termico, della riduzione di consumi e delle emissioni evitate di CO2.

Il secondo simulatore è dedicato ai Comuni e a favorire gli interventi di retrofit dell’illuminazione pubblica. In questo caso è possibile calcolare i benefici economici e ambientali derivanti dall’ottenimento di Titoli di Efficienza Energetica, dalla riduzione dei consumi, dei costi in bolletta e anche dalla riduzione di CO2 emessa.

Con il terzo simulatore, studiato per le aziende impegnate nel settore turistico-alberghiero, viene affrontata la riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione delle strutture, attraverso l’utilizzo di sistemi a pompa di calore elettrica. Il simulatore Gse, anche in presenza di un eventuale preventivo, è in grado di produrre una analisi tecnico-economica dell’intervento ipotizzato, calcolandone costi, risparmi in bolletta, benefici economici derivanti dagli incentivi in Conto Termico, tempi di rientro dell’investimento e benefici ambientali.

Infine, considerando la sempre più forte propensione alla mobilità sostenibile e l’intenzione di molte aziende a convertire la propria flotta in veicoli a trazione elettrica, con il quarto simulatore è possibile valutare l’opportunità di acquistare o rinnovare il parco auto. La simulazione, in grado di considerare anche l’eventuale ricarica da colonnina elettrica nel caso di comunità energetica, elabora una analisi economica dell’intervento, considerando i Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti dal Gse, il risparmio di carburante e il beneficio ambientale generato in termini di riduzione delle emissioni.

