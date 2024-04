Dal Gse due nuovi strumenti di supporto per la diffusione delle Cer

Sono da oggi disponibili due nuovi strumenti per favorire la diffusione delle comunità energetiche e per creare consapevolezza sui benefici sociali, ambientali ed economici che derivano dall’adesione a questo modello di condivisione dell’energia.

Sul sito del Gse è ora disponibile una sezione dedicata ai casi d’uso più comuni per i clienti finali, consumatori di energia elettrica, “affinché tutti possano diventare attori del cambiamento e fare la differenza”, si legge.

Parte oggi anche la prima newsletter del Gse interamente dedicata alle Cer, per approfondire i quesiti più complessi, essere aggiornati sulle novità e sugli eventi formativi e informativi, sia in modalità webinar che sul territorio.

Per ricevere la newsletter è necessario iscriversi compilando il form dedicato.

La settimana scorsa il Gse aveva attivato i portali per l’invio delle richieste dei contributi per le Cer e le configurazioni di autoconsumo, previste dal Decreto CACER e dal TIAD. Per i dettagli si veda Comunità energetiche, online il portale Gse per gli incentivi.