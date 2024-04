Da classe energetica E a A1, la riqualificazione di un’abitazione con soluzioni Viessmann News dalle Aziende

Coibentazione, termostufa a legna, solare termico e fotovoltaico per la riqualificazione energetica di un’abitazione degli anni ‘60 in provincia di Bergamo. Premiata come Silver nel Concorso di Idee Viessmann 2022.

Una interessante riqualificazione energetica di un’abitazione degli anni ‘60 è stata premiata come Silver nel Concorso di Idee Viessmann 2022. L’abitazione, situata a Cene, in provincia di Bergamo, è passata dalla classe energetica E alla classe A1. Casa Bortolotti è un’abitazione del 1967 e l’obiettivo dei proprietari era quello di raggiungere il massimo dell’autonomia energetica puntando sulle fonti rinnovabili come il solare e la legna, creando un ciclo neutro di CO2. L’intervento di riqualificazione ha riguardato la riduzione delle dispersioni termiche dell’edificio: coibentazione dei muri esterni e nuovi serramenti in legno dotati di tripla guarnizione e vetri stratificati basso emissivi. Le due caldaie esistenti sono state sostituite con un moderno impianto centralizzato per riscaldamento e acqua calda sanitaria basato su una termostufa a legna con circuito idronico, affiancata da pannelli solari termici e dalla caldaia a condensazione di backup. L’impianto fotovoltaico esistente è stato potenziato per una maggiore autonomia elettrica. Come accennato, le scelte strutturali e impiantistiche hanno permesso all’edificio di passare da una classe energetica E alla prestigiosa classe A1, usufruendo degli incentivi del Superbonus 110%. L’energia necessaria per il mantenimento del comfort dell’edificio è garantita da un sistema radiante a pavimento a bassa temperatura, alimentato da un bollitore combinato polivalente Solarcell con tre serpentini appositi. La termostufa collegata direttamente all’accumulo sfrutta al massimo le caratteristiche del generatore a biomassa. Il sistema solare termico composto da tre pannelli Vitosol 200-FM è collegato al serpentino inferiore e contribuisce al riscaldamento dell’acqua tecnica. La caldaia a condensazione Vitodens 200-W da 32 kW, collegata al serpentino alto del bollitore per sfruttare al meglio la stratificazione dell’acqua, supporta l’impianto in caso di necessità. A completamento dell’impianto, la soluzione fotovoltaica Vitovolt 300 M-WE Black Frame da 3 kW collegata a una batteria da 9,80 kWh, consente una maggiore autonomia elettrica. L’energia in eccesso viene ceduta alla rete pubblica. L’impianto è stato installato da Ruggeri Mauro Idraulica, installatore Viessmann di Trescore Balneario (BG).

