Dalla classe G alla A: ristrutturazione di una villetta unifamiliare con componenti Viessmann

La ristrutturazione di una villetta unifamiliare a Cardè (CN) Cuneo, ha permesso di passare dalla classe energetica G alla classe A con consumi energetici di soli 10 kWh/m2 anno, quindi, pari a circa 200 euro l’anno considerati i costi energetici del periodo (dicembre 2023).

Una ristrutturazione che è un esempio di come rinnovare un edificio esistente investendo in soluzioni che assicurano massimo comfort, consumi energetici minimi e garantiscono il valore dell’immobile, utilizzando prodotti Viessmann.

L’intervento ha riguardato innanzitutto la coibentazione dell’edificio, sia dei muri perimetrali che del solaio di copertura e del solaio controterra, con l’utilizzo di materiali di ottime prestazioni che assicurano valori minimi di trasmittanza.

L’installazione di persiane in alluminio regolabili consente poi di ridurre la radiazione luminosa in ingresso dalle strutture trasparenti durante il periodo estivo.

Le soluzioni impiantistiche, scelte secondo un approccio “full electric” e di generazione da fonti rinnovabili, puntano all’indipendenza energetica dell’immobile.

L’abitazione ha raggiunto la classe energetica A con un risparmio di energia primaria significativo, pari a 40.000 kWh/anno.

L’impianto fotovoltaico da 6 kWp installato in copertura alimenta la pompa di calore Vitocal 200-S per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti attraverso un sistema radiante a pavimento.

Per ottimizzare lo scambio termico, è stato scelto un massetto fibro-rinforzato con elevata conducibilità termica. L’accumulo tecnico Solarcell SPCF da 100 litri garantisce la giusta inerzia all’impianto e una gestione efficiente dell’energia.

La produzione di acqua calda sanitaria è separata e affidata ad uno scaldacqua in pompa di calore Vitocal 262-A canalizzata ad aria esterna. La salubrità degli ambienti è demandata all’impianto di ventilazione meccanica centralizzata con recuperatore di calore Energyvent 170 VO. L’impianto VMC è stato dotato di una batteria di trattamento che contribuisce a ridurre l’umidità dell’aria in fase di raffrescamento e a preriscaldare l’aria in ingresso in fase invernale, contribuendo ulteriormente alla riduzione dei costi energetici.

Per il progetto di efficientamento energetico di questo edificio, lo Studio Francesco Busso di Cardè (CN) ha ricevuto la classificazione Gold al Concorso di Idee 2022 sponsored by Viessmann.

Il progetto architettonico è a cura del geometra Michela Avalle. L’impianto è stato installato da Cava.Term. Impianti, installatore Viessmann di Cavallermaggiore (CN).