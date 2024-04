Cer, Transizione 5.0 e nuove opportunità per il fotovoltaico

La normativa per le comunità energetiche e l’autoconsumo (CACER) è finalmente giunta a compimento. Ci troviamo ora in un ambito operativo che rappresenta una novità sia per gli enti preposti alla regolazione sia per gli operatori.

In un incontro tenutosi lo scorso 18 aprile a Verona, Italia Solare ha fatto il punto sui cambiamenti che il settore si trova ad affrontare rispetto alla fase sperimentale.

Il “mondo CACER” – spiegava l’associazione nel presentare l’evento – trova inoltre importanti sinergie con le soluzioni per l’efficienza energetica. Ne è un esempio il recente credito d’imposta per le imprese denominato Transizione 5.0.

Qui sotto trovate il video dell’evento, durante il quale si sono analizzate le molteplici opportunità di sviluppo che si stanno aprendo. In basso la scaletta.

Cer e autoconsumo

Cacer: aggiornamenti sulle Regole Operative del Gse | Andrea Brumgnach, Italia Solare

Compatibilità tecnologica all’interno delle Cer | Francesco Emmolo, Longi

Progettualità integrata delle Cer: esempi pratici | Manuel Marangon, Regalgrid

Simulazione di un impianto storage C&I in una Cer | Barbara Papa, Ingeteam

Domande dal pubblico

Le Cer per le imprese: quali opportunità?