Autori: a cura di Edo Ronchi, gruppo di lavoro per la Fondazione per lo sviluppo sostenibile: Andrea Barbabella, Massimo Ciuffini, Giuseppe Dodaro, Toni Federico, Stefano Leoni, Delia Milioni, Chiara Montanini, Raimondo Orsini, Anna Pacilli, Anna Parasacchi, Emmanuela Pettinao, Luca Refrigeri, Lorenzo Soprano Data di pubblicazione: novembre 2020 Il documento è collegato all’articolo: Le proposte per […]

Potrebbe interessarti anche: