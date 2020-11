Titolo: Plug-in hybrids: is Europe heading for a new dieselgate?

In tutta Europa le vendite di veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV: plug-in hybrid electric vehicle) sono aumentate vertiginosamente, ma secondo test effettuati su alcuni modelli più recenti, inquinano molto più di quanto dichiarato dalle case automobilistiche, anche quando sono avviati con la batteria completamente carica.

Autore: Anna Krajinska – Transport & Environment

Data: novembre 2020

Pagine: 93

Il documento è collegato all’articolo: Con le auto ibride plug-in c’è un nuovo “scandalo delle emissioni”

Potrebbe interessarti anche: