Titolo: If green energy is the future, how can technology lead the way?

Ci sono conferme e sorprese nella nuova edizione dell’indice pubblicato due volte l’anno da Ernst & Young per misurare l’andamento delle fonti rinnovabili in 40 Paesi. Tra le principali novità c’è la risalita dell’India, dal settimo al quarto posto, considerata il mercato più interessante per il fotovoltaico a livello globale grazie alle aste super-competitive. L’Italia intanto guadagna due posizioni: ora è diciassettesima.

Autore: Ernst & Young

Data: novembre 2020

Pagine: 31

Il documento è collegato all’articolo: India e Corea del Sud salgono tra i mercati più competitivi per le rinnovabili

ey-renewable-energy-country-attractiveness-index-56



