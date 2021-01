11 Gennaio 2021

La mancanza del decreto attuativo non è un motivo valido per non applicare la riduzione delle sanzioni Gse agli impianti a fonti rinnovabili, introdotta dalla legge 128/2019. A chiarirlo è il Tar Lazio, accogliendo il ricorso di un operatore (Fv Monterosa) contro il rifiuto del Gestore di applicare le decurtazioni ridotte (sentenza in basso). Come […]

Potrebbe interessarti anche: