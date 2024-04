Controlli su impianti incentivati e relative sanzioni: il regolamento Gse

In data 22 dicembre 2023, il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) ha pubblicato il regolamento recante “Regolamento per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili nell’ambito dell’attività di controllo su impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in esercizio” (di seguito anche solo “Regolamento”). Tale Regolamento […]