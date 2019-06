Vediamo gli ultimi dati LCOE per l’energia del vento nel rapporto pubblicato dall’Agenzia internazionale delle rinnovabili, per poi confrontarli con le stime riportate dal Politecnico di Milano.

L’eolico in Italia è ancora un po’ lontano dall’essere low-cost come il fotovoltaico. Torniamo a occuparci dei costi in discesa delle fonti rinnovabili guardando agli ultimi dati diffusi da IRENA (International Renewable Energy Agency), per poi confrontarli con quelli pubblicati di recente dal Politecnico di Milano. Mentre i grandi impianti solari nel nostro paese sono […]

