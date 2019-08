Soprattutto sugli impianti FV di media e grande taglia realizzati tra il 2009 e il 2013 ci sono molti interventi da fare, ma in parte un contributo lo stanno dando le attività di revamping monitorate dal GSE. Vediamo qualche numero a fine 2018.

Negli anni del boom del fotovoltaico, incentivato con i diversi conto energia, tra il 2009 e la fine del 2013, cioè in 5 anni, sono stati realizzi in Italia poco più di 507mila impianti. Consideriamo che a fine 2018 in totale sul territorio italiano risultavano 822.301 impianti per una potenza totale di 20,1 GW. Limitandoci […]

