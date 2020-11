Il Superbonus del 110% per l’edilizia, introdotto con il decreto Rilancio, “non si può fermare e non si fermerà” a fine 2021 per gli interventi di risparmio energetico, o a giugno 2022 per quelli antisismici. Se il MiSE non pensa alla misura come strutturale, bensì a “una finestra temporale” limitata, impegna il Governo su un’estensione […]

Potrebbe interessarti anche: