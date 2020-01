L'Agenzia delle Entrate sintetizza tutte le novità per ciascun ambito fiscale.

Sono tante, come consueto, le disposizioni fiscali, con new entry, proroghe, rimodulazioni, abrogazioni contenute nella legge di Bilancio 2020 (qui la nostra sintesi delle misure su energia e ambiente, in basso il testo). Tra queste: la riduzione delle imposte per i lavoratori dipendenti, con la costituzione, a tal fine, di un apposito fondo con la […]

