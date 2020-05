Come reagirà il mercato fotovoltaico italiano in market parity con l’attuale andamento dei prezzi elettrici? Se ne è discusso nell’ambito del webinar “Rinnovabili 2020, stato dell’arte e trend di mercato” organizzato il 30 aprile da Kiwa Italia e da Moroni & Partners (link in basso per la registrazione) Le variabili in gioco, è emerso, sono […]

Potrebbe interessarti anche: