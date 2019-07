La norma UNI in breve.

Sono entrate in vigore il 22 luglio 2019 le “Linee guida per l’applicazione dei prodotti in lana minerale per edilizia“. La prassi di riferimento – spiega l’Uni nell’introduzione al documento – fornisce ai progettisti, ai tecnici delle pubbliche amministrazioni, ai direttori dei lavori e a tutti gli operatori interessati del settore dell’edilizia, indicazioni pratiche circa […]

Potrebbe interessarti anche: