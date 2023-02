Anche la Regione Abruzzo seleziona progetti per la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Per le agevolazioni sono stati stanziati 25 milioni di euro, a valere sulla dotazione finanziaria attribuita dal Ministero all’ente regionale per l’attuazione dell’Investimento 3.1. del PNRR, dando così attuazione al decreto del MASE. Possono beneficiare delle agevolazioni dell’Avviso (allegato in basso) le imprese di tutte le dimensioni che vogliono […]

