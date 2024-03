Via libera da Bruxelles agli aiuti italiani per 1,1 miliardi alle tecnologie pulite

Dalle batterie ai pannelli fotovoltaici, passando per turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori, sistemi per la cattura e l’utilizzo della CO2: le imprese che producono queste tecnologie potranno ricevere gli aiuti italiani del nuovo capitolo REPowerEU del Pnrr, per un totale di 1,1 miliardi di euro, nell’ambito dei contratti di sviluppo per le filiere strategiche […]