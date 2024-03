Poca partecipazione per i bandi Pnrr dell’idrogeno: riapertura dal 29 marzo Redazione QualEnergia.it

Sono arrivate domande per circa 50 milioni di agevolazioni su 200 milioni disponibili. Si potranno presentare nuove richieste al Mase per gli investimenti in elettrolizzatori e componenti H2.

I due bandi Pnrr per ottenere finanziamenti per l’idrogeno hanno avuto poco successo, tanto che il Mase ha deciso di riaprire gli sportelli per presentare le domande di agevolazione. Si potranno inviare le richieste da venerdì 29 marzo fino al 13 maggio, seguendo le istruzioni contenute negli avvisi di riapertura pubblicati dal ministero dell’Ambiente e […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

