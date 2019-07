Gli scenari di Ref-e su mercato elettrico italiano e redditività del fotovoltaico non incentivato.

In Italia il fotovoltaico a terra non incentivato è già competitivo in molti casi. Con l’ulteriore discesa degli LCOE prevista, i margini dovrebbero crescere, anche in rapporto alle evoluzioni del mercato elettrico che si prospettano. Ma su questo fronte alcuni rischi restano concreti: il più rilevante è l’ormai noto “effetto cannibalismo”, secondo il quale l’aumento […]

Potrebbe interessarti anche: