La potenza verrà installata nel giro di 3 anni e l'energia verrà venduta con contratti sia a medio che a lungo termine.

EOS Investment Management Group – operatore internazionale specializzato nella gestione di fondi di investimento alternativi in energia, infrastrutture e private equity – e Renergetica, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato internazionale, hanno sottoscritto un accordo per lo sviluppo, nel prossimo triennio, di una pipeline di autorizzazioni per impianti fotovoltaici a […]

