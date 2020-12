Gruppo CAP, l’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha indetto una gara da 6.810.434 euro per la fornitura di impianti fotovoltaici in 22 siti: 17 depuratori, 4 acquedotti, più la nuova sede di via Rimini. Il termine per la presentazione delle offerte è previsto per il 28 gennaio […]

