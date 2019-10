Una nota dell'ANEV.

Il PNIEC “avrebbe potuto essere più ambizioso, ma è comunque una buona base di partenza” per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione necessari al nostro Paese. Servono però dei provvedimenti concreti per sostenere le rinnovabili e, in quest’ottica, “non consentire all’eolico di partecipare al capacity market è un’occasione persa per il settore”. Questo, in sintesi, l’incipit […]

