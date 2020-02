La Regione Piemonte ha stanziato 95.806.000 euro per incentivare interventi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti delle imprese e l‘installazione di impianti per l’energia rinnovabile per autoconsumo. Nello specifico – spiega una nota riassuntiva sul sito della Regione – potranno accedere ai fondi micro, piccole e media imprese e grandi imprese, con […]

